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В Харькове продолжают судить семью каннибалов

Сегодня, 00:24

Следующее заседание состоится 15 апреля

В Харькове продолжают судить семью каннибалов Харьков Следующее заседание состоится 15 апреля

Жуткое дело так называемых каннибалов продолжил слушать суд в Харькове. По данным следствия, отец и сын, чтобы скрыть жестокое убийство, ели части тела погибшего. 

Лиц не прячут и взгляда не опускают. Обвиняемые в жестоком убийстве – 41-летний Максим Костюков и его 20-летний сын Ярослав – спокойно слушают свидетелей. Андрей Головинский как раз и нашел изуродованное тело в подвале многоэтажки.

"Там увидел пакеты с мусором и примерные очертания человеческого тела. Обошел с другой стороны, заметил носки и фрагмент локтя", – говорит свидетель.

Погибший – бывший милиционер Евгений Петров. По данным следствия, во время застолья он усомнился, что один из подсудимых, Максим, служил в АТО. Это и стало поводом – тот схватился за нож.

"С помощью ножей совершили убийство. Расчленили его и после этого вынесли из квартиры. Часть вынесли, часть осталась дома", – говорит Оксана Карнаух, прокурор Харьковской местной прокуратуры №3.

"Однако, по свидетельствам его сына, мясо, которое отрезал от потерпевшего, отец варил и употреблял в пищу", – утверждает Олег Бех, начальник управления Нацполиции в Харьковской области.

На заседание суда пришли бывшая жена и брат убитого.

"Когда-то хорошо общались, потом перестали общаться", – делится Дмитрий Гундер, брат погибшего Евгения Петрова.

А еще пришел отец и дед обвиняемых. С родными на скамье подсудимых он обменялся взглядами. Вытер слезы. Свидетельствовать отказался.

А вот бывший товарищ по работе Максима Костюкова рассказал "Сегодня", что был шокирован, когда услышал в новостях знакомую фамилию. Хотя, говорит, работать вместе с обвиняемым было сложно.

"Было заметно, что человек употребляет. Человек не совсем адекватный: было видно по его поведению и по разговору", – говорит мужчина.

Сами же подсудимые, которым грозит пожизненное заключение, уверяют – показания, в том числе по каннибализму, из них выбивали силой. Вину за убийство на себя пока берет Максим.

"Я сильно похож на людоеда или что? Сорок лет не бросался, а тут сразу так проголодался. Это все давление. Я отрицаю вину моего сына. Но не отрицаю своей", – заявил он .

Следующее заседание состоится 15 апреля. Кроме новых свидетелей, прокуратура планирует обнародовать шокирующее видео с допросов обвиняемых.

Ранее мы писали, что копы раскрыли убийство мужчины, обезглавленное тело которого нашли в Харькове.

Напомним, в Хабаровске 80-летняя каннибалка съела украинца. Погибший работал дворником в поселке Березовка и снимал квартиру у своей убийцы.

Ранее мы писали, что на Донбассе каннибал жарил печень своих жертв и запивал ее самогоном. В Горловке задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятерых людей, а также в каннибализме.

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Тег видео, Харьков, суд, людоед, каннибал

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