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В Харькове продолжаются обстрелы: есть погибшие и раненые

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 13:27
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Спасатели и волонтеры продолжают расчищать завалы в городе
Из-за обстрелов есть более 20 травмированных / Коллаж "Сегодня"
Из-за обстрелов есть более 20 травмированных / Коллаж "Сегодня"

В Харькове из-за российского вторженияесть не менее 10 погибших, а также более 20 травмированных человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Спасатели и волонтеры достали из-под завалов около 10 человек. Продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах", – говорится в сообщении.

В Харькове из-под завалов достают раненых после вражеского обстрела

Шестерых погибших достали из-под завалов в Харьковской ОГА, раненых не менее семи. Об этом заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в Telegram. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

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15 201 112
Люди, которые получили минимум одну дозу
15 729 617
Всего введенных доз 30 930 729
Детальнее
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
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