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В Харькове прогремел взрыв: гранату бросили с крыши

13 июня, 16:46

Руслан Ровик Руслан Ровик

К счастью, обошлось без пострадавших

В Харькове прогремел взрыв – по словам очевидцев, неизвестные сбросили с крыши предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, взрыв прогремел 12 июня, около 20:55, на улице Зерновой.

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На месте происшествия оперативники полиции и взрывотехники обнаружили металлические обломки цилиндрической формы.

В настоящее время решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее мы сообщали о двух инцидентах с подрывом гранаты, в результате которых погибли участники боевых действий на Донбассе.

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Так, в Сумской области мужчина подорвал себя прямо во дворе дома – в полицию о трагедии сообщила вдова погибшего.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Копы заявили, что "мужчина вышел из дома во двор и, вероятно, сам подорвал гранату".

Днем ранее подобная трагедия произошла в Харьковской области – в лесополосе недалеко от поселка Краснопавловка был найден мертвым 45-летний местный житель, участник боевых действий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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Харьков взрыв граната

Источник: Сегодня

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