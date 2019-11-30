В Харькове прогремел взрыв, погибли три человека: появились фото и видео

В Индустриальном районе Харькова, на территории гаражного кооператива произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия случилась 30 ноября, около 5:30 часов утра.

"Харьковские полицейские устанавливают причины пожара и взрыва в Индустриальном районе. В результате происшествия погибли три человека, их личности сейчас устанавливаются", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе осмотра места происшествия, произошло возгорание гаража, в котором находился ВАЗ-2108. В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия.

Под завалами постройки спасатели, которые ликвидировали пожар, обнаружили обгоревшие тела трех человек.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на столичном рынке взорвали гранату. Как рассказал сотрудник охранной фирмы, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

Также сообщалось, что ранее в Киеве в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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