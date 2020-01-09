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Спецоперация СБУ в Харькове с эвакуацией жителей: что произошло

9 января, 14:18

Силовики заподозрили мужчину в попытке заминировать жилой дом

Фото: Telegram/ХСалтовка

Фото: Telegram/ХСалтовка

На Московском проспекте в Харькове прошла спецоперация с участием Службы безопасности Украины и полиции. Об этом сообщили в местном Telegram-канале ХСалтовка.

"На проспекте Московском, 254 спецоперация СБУ. На месте четыре патруля копов, пожарка и скорая. Огражден весь двор, прохожих просят обойти. Сообщается, что в подъезде нашли боевую гранату", – говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает харьковское издание NewsRoom, ссылаясь на собственные источники, во дворе дома идут следственные действия – силовики задержали подозреваемого, у которого был изъят взрывоопасный предмет.

В данный момент эксперты принимают решение о том, уничтожить находку на месте или же сделать это на специальном полигоне. По предварительной информации, злоумышленника задержали при попытке заложить взрывное устройство большой мощности. Также была проведена эвакуация жителей ближайших домов.

Между тем, ни в Службе безопасности Украины, ни в областном управлении Нацполиции официальных комментариев этого происшествия пока не давали.

Напомним, не так давно в Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене. Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову.

Кроме того, ранее мы писали о том, как железную 16-килограммовую гирю неизвестные сбросили с многоэтажки прямо на машину скорой помощи. Крыша автомобиля покорежена. Пока врачи оказывали помощь одному из жителей дома, кто-то из соседей бросил вниз металлическую гирю.

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Харьков СБУ полиция взрывчатка минирование спецоперация

Источник: Сегодня

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