Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове произошел взрыв на территории завода: есть пострадавший и погибший (фото)

2 апреля, 09:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников

В Харькове в результате взрыва на территории завода в Новобаварском районе, где изготовляли подсолнечное масло, произошел пожар. Погиб один человек, еще одного госпитализировали с травмами.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение в полицию поступило 2 апреля около 4:20 утра. На месте происшествия полицейские установили, что на территории данного завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан.

Реклама

По предварительным данным, взорвался промышленный маслопресс. На территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников.

В тренде
Жестокое убийство студентки во Львове: парня погибшей арестовали (видео)

В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. Еще один 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу.

Реклама

Следователи решают вопрос о внесении сведений о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Реклама

Ранее мы сообщали, что под Одессой вспыхнул пожар на территории завода. С огнем боролись 40 спасателей.

Также напомним, под Ровно вспыхнул химический завод.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков взрыв погиб полиция мужчина пожар пострадавший маслозавод
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харьковской области младенца выбросили в яму туалета: медика-спасителя наградил горсовет (фото и видео)
В Харьковской области младенца выбросили в яму туалета: медика-спасителя наградил горсовет (фото и видео)Харьков
В харьковских больницах катастрофически не хватает коек с кислородом – Терехов
В харьковских больницах катастрофически не хватает коек с кислородом – ТереховХарьков
Более 1500 в одной области: где больше всего новых случаев коронавируса за сутки
Более 1500 в одной области: где больше всего новых случаев коронавируса за суткиУкраина
Такого еще не было: в Харькове от коронавируса умер ребенок – подробности
Такого еще не было: в Харькове от коронавируса умер ребенок – подробностиХарьков
Прямо на рабочем месте: в Харьковской области повесился учитель
Прямо на рабочем месте: в Харьковской области повесился учительХарьков
Не понравился Morgenshtern: в центре Киева избили уличного музыканта (видео)
Не понравился Morgenshtern: в центре Киева избили уличного музыканта (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять