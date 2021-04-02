В Харькове произошел взрыв на территории завода: есть пострадавший и погибший (фото)

На территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников

В Харькове в результате взрыва на территории завода в Новобаварском районе, где изготовляли подсолнечное масло, произошел пожар. Погиб один человек, еще одного госпитализировали с травмами.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение в полицию поступило 2 апреля около 4:20 утра. На месте происшествия полицейские установили, что на территории данного завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан.

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По предварительным данным, взорвался промышленный маслопресс. На территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников.

В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. Еще один 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу.

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Следователи решают вопрос о внесении сведений о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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Ранее мы сообщали, что под Одессой вспыхнул пожар на территории завода. С огнем боролись 40 спасателей.

Также напомним, под Ровно вспыхнул химический завод.

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