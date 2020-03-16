В Харькове люди едва не раздавили друг друга из-за бесплатных масок: видео

В Харькове люди устроили давку, пытаясь получить бесплатные медицинские маски.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел возле здания горсовета.

По их словам, благотворительностью занялся местный активист, который решил безвозмездно раздать 1000 медицинских масок.

Однако в процессе образовалась давка. На кадрах видно, что в основном получить дефицитный товар пытались пожилые люди.

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Отметим, что в Украине – настоящий дефицит медицинских масок. Их крайне сложно найти в аптеках. Жители регионов жалуются, что только они появляются – сразу же исчезают. А в интернете медицинские маски продают с огромными наценками.

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Напомним, ранее сообщалось, что перед закрытием Польшей своих границ из-за коронавируса тысячи украинцев одновременно решили вернуться домой. Это создало на границе гигантские очереди и толкучку.

В частности, тянучка на въезд образовалась в Медыке (Польша). Кроме того, десятки людей пытались штурмом взять автобус в Перемышле, чтобы успеть уехать из Польши до закрытия границ.

Тем временем в Черновицкой области подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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