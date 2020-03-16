Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

В Харькове люди едва не раздавили друг друга из-за бесплатных масок: видео

16 марта, 17:22

Татьяна Власенко

Медицинские маски решил раздать местный активист

В Харькове люди устроили давку, пытаясь получить бесплатные медицинские маски.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел возле здания горсовета.

По их словам, благотворительностью занялся местный активист, который решил безвозмездно раздать 1000 медицинских масок.

Однако в процессе образовалась давка. На кадрах видно, что в основном получить дефицитный товар пытались пожилые люди.

Реклама

Отметим, что в Украине – настоящий дефицит медицинских масок. Их крайне сложно найти в аптеках. Жители регионов жалуются, что только они появляются – сразу же исчезают. А в интернете медицинские маски продают с огромными наценками.

В тренде
Украинские военные попали под огонь боевиков на Донбассе: подробности

Напомним, ранее сообщалось, что перед закрытием Польшей своих границ из-за коронавируса тысячи украинцев одновременно решили вернуться домой. Это создало на границе гигантские очереди и толкучку.

В частности, тянучка на въезд образовалась в Медыке (Польша). Кроме того, десятки людей пытались штурмом взять автобус в Перемышле, чтобы успеть уехать из Польши до закрытия границ.

Тем временем в Черновицкой области подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков карантин давка маска коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин из-за коронавируса в Харькове: Кернес изменил решение
Карантин из-за коронавируса в Харькове: Кернес изменил решениеХарьков
Карантин в Харькове: Кернеса просят пересмотреть решение
Карантин в Харькове: Кернеса просят пересмотреть решениеХарьков
Украина поставляет на экспорт электромагнитное оружие: подробности и фото
Украина поставляет на экспорт электромагнитное оружие: подробности и фотоУкраина
Карантин в Харькове: закроют кинотеатры, но занятия в школах продолжатся
Карантин в Харькове: закроют кинотеатры, но занятия в школах продолжатсяХарьков
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)Украина
Запретят очереди возле обменников: украинцы с юмором обсуждают введение карантина
Запретят очереди возле обменников: украинцы с юмором обсуждают введение карантинаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...