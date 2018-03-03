В Харькове произошла новая крупная авария на теплосетях
Без отопления сейчас около ста многоэтажек, это половина микрорайона, а еще 5 больниц, 2 детсада и школа
В Харькове произошла новая крупная авария на теплосетях, уже шестая за неделю. Около сотни многоэтажек, 5 больниц, 2 садика и школа остались без тепла. Коммунальщики работают с самого утра.
Авария произошла в центре Харькова. Прорвало старые тепло-магистрали. Около трех часов ночи в зданиях уже начали остывать батареи и исчезла горячая вода.
Без отопления сейчас около ста многоэтажек, это половина микрорайона. А еще 5 больниц, 2 детсада и школа. На месте порыва работают аварийные бригады.
А пока тепла нет, в больницы привезли обогреватели. Школа и сады сегодняшнего дня и так на вынужденных каникулах для экономии газа.
Жители же надеются, что к вечеру в их квартиры вернется тепло. И радуются, что на дворе – лишь один градус мороза, поэтому дома быстро не остынут.
Ранее сообщалось, что долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства продолжают расти. Только в январе 2018 года они увеличились на 14% по сравнению в декабрем 2017-го.
Как свидетельствуют данные Госстата, общая сумма неуплаты достигла 32,9 млрд гривен. Из них 3,1 млрд составили долги по квартплате, 12,9 млрд – за потребленное тепло и 14,6 млрд – за газ.
Среди регионов самая большая задолженность зафиксирована в Киевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
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