В Харькове произошла серьезная авария на тепломагистрали

Крупную аварию на магистральной теплосети, которая на сутки оставила без отопления 310 жилых домов, 8 больниц и 21 учебное заведение, ликвидировали сегодня, 23 февраля, в 7:50. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ведомства, для ликвидации аварии на тепломагистрали создали оперативный штаб на базе Харьковской гимназии № 116.

"К ликвидации аварии была задействована вся необходимая коммунальная техника, сформированы ремонтные бригады", – говорят в пресс-службе.

Спустя сутки аварию ликвидировали. Сразу после этого началось восстановление теплоснабжения жилищного фонда и объектов инфраструктуры.

Напомним, 22 февраля в 10:15 произошел прорыв магистральной теплосети диаметром 1000 мм на улице Шатиловской, 2. Вследствие этого чрезвычайного происшествия без тепла остались жители Киевского и Шевченковского районов города.



Ранее из-за аварии на тепломагистрали в Харькове закрыли 10 школ.



