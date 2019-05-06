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В Харькове произошла стрельба: ранен полицейский

6 мая, 14:52

Пострадавшего с ранениями туловища и головы госпитализировали

Фото: Facebook UA Харьков
Фото: Facebook UA Харьков.

В Шевченковском районе Харькова утром произошла стрельба. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента был ранен полицейский.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, стрельба произошла сегодня в 8:11 на проспекте Победы, 64. Об инциденте копам сообщил свидетель, который обнаружил раненого мужчину, а перед этим слышал выстрелы. Как выяснилось, между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них открыл стрельбу по оппоненту.

35-летнего пострадавшего доставили в больницу с первичным диагнозом – огнестрельное ранение туловища и головы. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщает местное издание "UA Харьков" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, раненый – работник спецподразделения полиции, который находился вне службы. В мужчину стреляли из револьвера резиновыми пулями с близкого расстояния. По одной из версий, причиной стал бытовой конфликт – из-за автомобиля.

Также издание отмечает, что личность стрелявшего установлена. В полиции же сообщили, что на месте происшествия обнаружен 41-летний мужчина, который выстрелил в потерпевшего.

"Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются. Проводится проверка", - добавили в полиции.

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке под Киевом возле кафе застрелили заместителя начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу - в Киеве и области была введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

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Тег Харьков, стрельба, полицейский, проспект победы, раненый

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