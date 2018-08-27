В Харькове произошла стрельба: ранен прохожий

Сегодня, 12:48

Правоохранители ввели в городе план "Гром", преступник уже задержан

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который из пистолета ранил прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 26 августа в 11:13 на площади Героев Небесной Сотни. По предварительным данным, между четырьмя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт, который закончился стрельбой. Один мужчин выстрелил в сторону прохожего: 45-летний мужчина получил ранение щеки. Но после оказанной медицинской помощи он отказался от госпитализации.

В городе был введен оперативный план "Гром", в ходе которого правоохранители задержали стрелка. У мужчины изъяли травматический пистолет "Форт-12". По его словам, оружие он нашел на улице. Также в отдел полиции были доставлены три человека, которые находились в здании.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится под стражей", - отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 20 августа 49-летний слесарь Александр Поярков открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.
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Источник:

УНИАН

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