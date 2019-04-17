В Харькове произошла вспышка кори среди студентов

В университете Каразина корь предварительно подтвердили у 44 человек

Иллюстрация.

В Харьковском национальном университете имени Каразина врачи зафиксировали вспышку кори. Как сообщили в Харьковской областной государственной администрации, предварительный диагноз подтвердили у 44 человек, которые имеют отношение к вузу. В то же время, симптомы кори у 32 пациентов обнаружили на прошлой неделе.

"По состоянию на 16 апреля диагноз "корь" поставили 26 студентам и двоим преподавателям. В настоящее время продолжают обследование и лечение еще 16 человек. Из числа заболевших 15 человек проживают в общежитиях", — сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА.

Более 300 студентов проверили восприимчивость иммунитета к вирусу, 49 — получили отрицательный результат анализа и сделали прививки.

По данным лабораторного центра области, с начала года по 10 апреля в области заболели корью 1863 человека, из них 625 — дети. Эпидемиологическую ситуацию в регионе медики характеризуют как неблагополучную.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Также мы сообщали, что Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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