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В Харькове произошло масштабное ДТП: столкнулись пять легковушек

7 ноября, 13:17

Одного из пострадавших госпитализировали

В Харькове на улице Героев Труда в крупное ДТП попали пять автомобилей. Фото с места аварии опубликовала пресс-служба местной полиции.

Копам о масштабном ДТП сообщили около 23:30 6 ноября. Как выяснилось, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в ВMW, который ехал впереди. Это повлекло за собой целую череду столкновений – потом задели друг друга легковушки Volkswagen и два Daewoo Lanos.

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В результате ДТП ушибы получил 52-летний водитель BMW – мужчину отправили в больницу. Также к медикам обратилась 42-летняя пассажир того же автомобиля, но ей помогли на месте.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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