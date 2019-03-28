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В Харькове произошло тройное ДТП, одна из машин перевернулась

Сегодня, 15:24

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 во время движения не выполнил требования дорожного знака

Фото: полиция
Фото: полиция.
В Харькове произошло тройное ДТП, одна из машин перевернулась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cca/1e5/5c9cca1e58a5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cca/1e5/5c9cca1e58a5d.jpg Харьков Водитель автомобиля ВАЗ-2110 во время движения не выполнил требования дорожного знака

Сегодня около 12:00 в Харькове на перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого произошло тройное ДТП.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2110 во время движения не выполнил требования дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и столкнулся с авто Volkswagen Caddy, который двигался по главной дороге", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

В результате удара Volkswagen столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302 и перевернулся. По предварительной информации, никто не пострадал. Полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя ВАЗ-2110. В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.

Напомним, сегодня на Воздухофлотском проспекте в Киеве в районе проспекта Победы столкнулась фура со служебной маршруткой с надписью "Цирк". Renault Magnum в результате ДТП получил повреждения. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но вследствие ДТП в районе аварии образовались тянучки.

Также мы писали, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко. 

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Тег авария, ДТП, Харьков

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