В Харькове произошло убийство: подозревают зятя погибшей

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В Харькове мужчину подозревают в убийстве матери своей жены. Об этом сообщили в сектори коммуникации полиции Харьковской области.

Так, в полицию обратился 44-летний мужчина и сказал, что обнаружил в квартире мертвую женщину.

Как выяснили сотрудники полиции, за день до этого заявитель со своей сожительницей поехали на дачу в Харьковской области, а вернувшись на следующий день домой, заметили, что дверь в квартире были открыты. В доме на полу они увидели убитую женщину.

На теле погибшей были ножевые ранения на шее. Позже установили, что к совершению преступления причастен 44-летний сожитель дочери убитой. Женщина рассказала, что он в тот день ездил в Харьков и вечером вернулся на дачу.

От каких-либо объяснений мужчина отказался. По данному факту открыли уголовное производство. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

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