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В Харькове прошел "АвтоПрайд": яркие фото

13 сентября, 16:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Для безопасности в колонне ехали шесть авто патрульной полиции

В Харькове активисты ЛГБТ-движения провели автопробег "АвтоПрайд". В акции приняли участие около 100 участников на 20 автомобилях.

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Об этом во время брифинга сообщила одна из организаторов, пишет УНН.

Для безопасности в колонне ехали шесть автомобилей патрульной полиции, еще 300 правоохранителей патрулировали в городе. Обошлось без столкновений и провокаций.

"Первый в Украине "АвтоПрайд" состоялся, и это был "ХарьковАвтоПрайд", он прошел полностью по проспекту Гагарина, от зоны аэропорта до перекрестка с Гимназической набережной. В мероприятии приняли участие 20 автомобилей и около 100 человек. <...> Весь маршрут был около 5 км. <...> Мы сделали все, чтобы марш состоялся и был безопасен в условиях карантина", - отметила организатор.

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Как сообщает "Накипело", альтернативу привычному формату марша пришлось искать из-за карантина, а из-за угроз радикалов всего за час сообщать маршрут и время участникам.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины предложили ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как в прошлом году в Харькове состоялся первый официальный ЛГБТ-парад.

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Харьков прайд лгбт
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