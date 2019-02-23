В Харькове прошел "Марш злых харьковчан"

По оценкам полиции, в акции приняли участие около тысячи человек

В Харькове прошел "Марш злых харьковчан" 2019-02-23T23:42:00+02:00 Харьков По оценкам полиции, в акции приняли участие около тысячи человек

В Харькове прошел "Марш злых харьковчан", участники которого требовали от городского головы Геннадия Кернеса обеспечить выполнение определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в горэлектротранспорте.

"Вопрос сейчас уже не только и не столько в метро, не только и не столько в тарифе, вопрос в том, что в отдельно взятом городе один отдельно взятый человек решил, что он стоит выше закона, выше решения суда именем Украины... Мы сегодня выходим, чтобы призвать выполнять законы Украины, призвать выполнять решение суда, которое имеет законную силу", - сказал, обращаясь к участникам акции, один из ее организаторов Игорь Черняк.

Участники акции также проголосовали за обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко с просьбой, чтобы они приехали в Харьков в среду на сессию горсовета "показать, что у нас есть государственная власть и она заставит Кернеса выполнять закон".

После митинга перед горсоветом участники марша под барабанный бой прошли к гостинице "Националь", где живет Кернес. Во время движения они скандировали "Закон один для всех", "Выполняй решения суда!", "Метро по 5!" и т.д.

Перед гостиницей участники акции еще раз повторили свои требования к городскому голове обеспечить выполнение определений суда. Они прикрепили текст решения и "злые" смайлики к дверям, оставили перед входом шины и разошлись.

Марш закончился без происшествий. По оценкам полиции, в акции приняли участие около тысячи человек. Охрану порядка обеспечивали 120 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были повышены с 6 февраля, когда горожанам пришлось платить по восемь гривен за проезд в подземке, и по шесть – в наземном электротранспорте.

Опротестовать решение исполкома о повышении цен решили представители Харьковского антикоррупционного центра, которые отправились в местный окружной админсуд, который после первого слушания приостановил действие новых тарифов до рассмотрения дела по существу. Об этом стало известно вечером 19 февраля, однако утром 20 февраля в транспорте требовали снова шесть и восемь гривен.

Горожане невыполнение решения суда восприняли бурно. Так, пассажиры трамвая №27 отказались платить за проезд по шесть гривен, ссылаясь на решение суда, и в ответ водитель остановил движение и, в итоге, еще несколько составов стояли на Московском проспекте. А в метро активисты ХАЦ на нескольких станциях блокировали турникеты и пропускали людей по пять гривен, причем деньги за проезд харьковчане оставляли прямо на стойке сотрудников.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове прошел "Марш злых харьковчан"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.