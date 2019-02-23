Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове прошел "Марш злых харьковчан"

Сегодня, 23:42

По оценкам полиции, в акции приняли участие около тысячи человек

В Харькове прошел "Марш злых харьковчан" Харьков По оценкам полиции, в акции приняли участие около тысячи человек

В Харькове прошел "Марш злых харьковчан", участники которого требовали от городского головы Геннадия Кернеса обеспечить выполнение определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в горэлектротранспорте.

"Вопрос сейчас уже не только и не столько в метро, не только и не столько в тарифе, вопрос в том, что в отдельно взятом городе один отдельно взятый человек решил, что он стоит выше закона, выше решения суда именем Украины... Мы сегодня выходим, чтобы призвать выполнять законы Украины, призвать выполнять решение суда, которое имеет законную силу", - сказал, обращаясь к участникам акции, один из ее организаторов Игорь Черняк.

Участники акции также проголосовали за обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко с просьбой, чтобы они приехали в Харьков в среду на сессию горсовета "показать, что у нас есть государственная власть и она заставит Кернеса выполнять закон".

После митинга перед горсоветом участники марша под барабанный бой прошли к гостинице "Националь", где живет Кернес. Во время движения они скандировали "Закон один для всех", "Выполняй решения суда!", "Метро по 5!" и т.д.

Перед гостиницей участники акции еще раз повторили свои требования к городскому голове обеспечить выполнение определений суда. Они прикрепили текст решения и "злые" смайлики к дверям, оставили перед входом шины и разошлись.

Марш закончился без происшествий. По оценкам полиции, в акции приняли участие около тысячи человек. Охрану порядка обеспечивали 120 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были повышены с 6 февраля, когда горожанам пришлось платить по восемь гривен за проезд в подземке, и по шесть – в наземном электротранспорте.

Опротестовать решение исполкома о повышении цен решили представители Харьковского антикоррупционного центра, которые отправились в местный окружной админсуд, который после первого слушания приостановил действие новых тарифов до рассмотрения дела по существу. Об этом стало известно вечером 19 февраля, однако утром 20 февраля в транспорте требовали снова шесть и восемь гривен.

Горожане невыполнение решения суда восприняли бурно. Так, пассажиры трамвая №27 отказались платить за проезд по шесть гривен, ссылаясь на решение суда, и в ответ водитель остановил движение и, в итоге, еще несколько составов стояли на Московском проспекте. А в метро активисты ХАЦ на нескольких станциях блокировали турникеты и пропускали людей по пять гривен, причем деньги за проезд харьковчане оставляли прямо на стойке сотрудников.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег транспорт, видео, Харьков, проезд, марш, шествие, тариф

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове прошел "Марш злых харьковчан"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тарифный протест: в Харькове активисты из-за новых цен на проезд пикетировали горсовет

21 февраля, 20:33

Десятки активистов 21 февраля пикетировали горсовет, требуя выполнить решение суда

Подорожание проезда в Харькове: суд отменил новые цены, а власти — нет

20 февраля, 16:58

Харьковчане возмутились невыполнением решения суда, а прокуратура открыла уголовное производство

В Харькове отменили подорожание проезда в общественном транспорте

20 февраля, 15:17

Решение вернуть старые цены принял суд по требованию местных активистов

Это перебор: появилась реакция харьковчан на подорожание проезда

7 февраля, 18:06

В Харькове таксисты и пассажиры по-разному выступили против повышения цен на проезд

В Харькове повысили цены на проезд в общественном транспорте

7 февраля, 13:54

Новые тарифы на проезд в электротранспорте начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 7 февраля

В Харькове подорожает проезд: метро будет стоить, как в Киеве

6 февраля, 17:17

Харьковский горсовет утвердил повышение стоимости проезда в метро и электротранспорте

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

Тест для влюбленных: о чем говорит поза, в которой вы спите

Пугачева перенесла срочную операцию. У певицы прокомментировали

Усику пообещали проломить голову за Лавру

Записка пациенту от медсестры об операции повеселила сеть

Омелян объяснил, почему ломаются экспрессы на Борисполь

Умер известный советский певец и актер (фото)

Убившая украинца пенсионерка при задержании раскидала полицейских

Самые забавные и смешные фото диких животных: это стоит увидеть

У Меган Маркл и принца Гарри будет двойня (фото)
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.