В Харькове прошел пикет под российским консульством: люди объявили голодовку

Сегодня, 17:41

Активисты поддержали Олега Сенцова, который голодает с 14 мая

Фото: Facebook Сурен Кочарян
Фото: Facebook Сурен Кочарян

24 мая возле российского консульства в Харькове прошла акция в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Евромайдана Сурен Кочарян.

Активисты держали небольшие плакаты с надписями "Я голодую разом з Сенцовим #FreeSentsov" и "Russia #FreeSentsov", а также требовали от РФ освободить всех украинских политзаключенных.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области изданию Newsroom сообщили, что в пикете приняли участие около 30 человек, правопорядок во время его проведения обеспечивали четверо правоохранителей.

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Фото: Facebook Сурен Кочарян

Также сегодня акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прошла у здания посольства России в Украине в Киеве.

Как сообщают организаторы акции в Facebook, у здания российского посольства запланирован литературно-художественный перформанс в поддержку Сенцова. Требовать освобождения режиссера пришли активисты, актеры и поэты.

Активисты, которые добиваются освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, подготовили масштабную акцию протеста против режима Владимира Путина

Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.
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