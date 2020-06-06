В Харькове прошел суд по активистам "Потона": с протестами и "клятвой на крови" (фото и видео)

В Харькове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения активистам организации "Потон", задержанным после стычки с полицией.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, двоих харьковчан отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Еще двоих активистов арестовали с правом выйти под залог в 420 тысяч гривен, а одного – отправили под круглосуточный домашний арест.

Во время судебного заседания один из задержанных попытался вскрыть себе вены.

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Позже сам задержанный заявлял, что это было не попыткой самоубийства, а "клятвой на крови". После того, как медики оказали мужчине необходимую помощь, заседание продолжилось.

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Видео: Нацполиция

Тем временем под стенами суда проходила акция в поддержку подозреваемых. По оценкам полиции, в ней принимали участие около 40 человек.

"Когда из суда выезжал конвойный автомобиль, возникла толкотня, которая была оперативно локализована работниками полиции. Двоих мужчин задержали", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области задержали активистов, которые пытались создать "Слобожанскую Сечь". По данным полиции, мужчины заблокировали автомобиль силовиков, порезали ему колеса, разбили лобовое стекло и прострелили боковое.

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