Українська
$ 26,7
30
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове прошел суд по активистам "Потона": с протестами и "клятвой на крови" (фото и видео)

6 июня, 12:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Участникам конфликта с полицией выбрали разные меры пресечения

В Харькове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения активистам организации "Потон", задержанным после стычки с полицией.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, двоих харьковчан отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Еще двоих активистов арестовали с правом выйти под залог в 420 тысяч гривен, а одного – отправили под круглосуточный домашний арест.

Во время судебного заседания один из задержанных попытался вскрыть себе вены.

Реклама

Позже сам задержанный заявлял, что это было не попыткой самоубийства, а "клятвой на крови". После того, как медики оказали мужчине необходимую помощь, заседание продолжилось.

В тренде
Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП
Видео: Нацполиция

Тем временем под стенами суда проходила акция в поддержку подозреваемых. По оценкам полиции, в ней принимали участие около 40 человек.

"Когда из суда выезжал конвойный автомобиль, возникла толкотня, которая была оперативно локализована работниками полиции. Двоих мужчин задержали", - говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области задержали активистов, которые пытались создать "Слобожанскую Сечь". По данным полиции, мужчины заблокировали автомобиль силовиков, порезали ему колеса, разбили лобовое стекло и прострелили боковое.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков активисты полиция мера пресечения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 июняУкраина
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семейства
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семействаХарьков
Гибель матери и младенца в Харькове: появились новые подробности
Гибель матери и младенца в Харькове: появились новые подробностиХарьков
Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)
Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)Харьков
Убийство девочки в Харькове: мать не признает вины и просит выпустить ее из СИЗО
Убийство девочки в Харькове: мать не признает вины и просит выпустить ее из СИЗОХарьков
Страшное ДТП в Харькове: в аварии погиб молодой полицейский, появились подробности и фото
Страшное ДТП в Харькове: в аварии погиб молодой полицейский, появились подробности и фотоХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять