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В Харькове простились с бойцом и волонтером Яной Червоной

Сегодня, 17:11

На прощание с "Ведьмой" пришли сотни людей

В Харькове простились с бойцом и волонтером Яной Червоной Харьков На прощание с "Ведьмой" пришли сотни людей

В Харькове простились с военнослужащей и волонтером Яной Червоной, которая погибла в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе.

На прощание, которое состоялось у памятника Шевченко в центре города, пришли сотни людей. После этой церемонии пулеметчицу похоронили на 18-м кладбище.

Напомним, харьковчанка погибла 2 апреля в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе поселка Новозвановка Попаснянского района. В ее блиндаж попал противотанковый управляемый снаряд.

"Страшная потеря. Для меня, как для командира Яны Червоной и как для ее друга эта потеря стала очередным шрамом в сердце. Яна – личность с большой буквы. Она имела твердую позицию. Она очень любила Украину. Нам нужно брать с нее пример. Героиня. Пусть земля ей будет пухом", – сказал в последнем слове комбат погибшей Вячеслав Власенко.

В свою очередь, сослуживец погибшей рассказал, что в последние дни много времени проводил с ней. Она мечтала об одном – отстоять независимость Украины.

"Последнее желание, которое она озвучила, чтобы все эти жертвы не были зря. И ее жертва, в том числе. Мы не можем этого допустить", – вспомнил он.

Напомним, Яна Червоная в 2014 году была участницей Автомайдана в Харькове, позже занималась волонтерской деятельностью, ездила на передовую с другими волонтерами и обеспечивала всем необходимым украинских военнослужащих.

В 2016 году она добровольно вошла в ряды Вооруженных сил Украины – в 54-ю отдельную механизированную бригаду стрелком. Позже стала пулеметчицей 3-й роты 1-го механизированного батальона 54-й бригады (рота Никиты Ярового).

В 2016-2017 годах участвовала в боях на Светлодарской дуге. С 2017 года Яна – старший солдат, пулеметчица 46-го отдельного батальона спецназа "Донбасс Украина".


Напомним, что перед этим, 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.

Еще мы писали, что в районе города Авдеевки под обстрелами героически погиб капитан Марис Каминский, уроженец Волынской области, служивший в Черновцах.

А в селе Бортники Львовской области хоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Владимира Князева. Ему было всего 18 лет. Тело парня жители области встречали на коленях.

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Тег Харьков, Донбасс, похороны, погибшие, бойцы, волонтер, ООС

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