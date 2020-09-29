Прощание с Виталием Вильховым – курсантом, погибшим в катастрофе Ан-26 (фото, видео)

В Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, погибшим в результате крушения Ан-26 под Чугуевом.

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Мероприятие прошло на Мемориале Славы, сообщает Newsroom.

Прощание началось в 09:00. Курсанты и военные стали живой цепью от Белгородского шоссе и Вечного огня, каждый из них держал в руках по гвоздике. Почетный караул поднес к монументу гроб с телом, который накрыли флагом Украины.

Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил передал матери курсанта грамоту почета и скорби.

Первыми цветы возложили родственники Виталия Вильхового, после них – все остальные. После окончания церемонии цветы отвезут на место катастрофы.

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"Мы сегодня провожаем в последний путь Вильхового Виталия Богдановича, 20-летнего юношу, который с юности мечтал о небе, о карьере военного и, собрав все силы, до последнего вздоха боролся за свою жизнь", – сказал начальник ХНУВС Александр Туринский.

Проститься с курсантов пришли не только военные, близкие и друзья погибшего, но и обычные харьковчане.

"Кто может быть безразличен к такой ситуации? Увидела по телевизору, что здесь сегодня будет мероприятие. Это трагедия, 20-летние ребята. Мало того, что на войне гибнут, а тут еще столько погибло сразу молодых ребят", – рассказала харьковчанка Светлана Гуртовенко.

После церемонии прощания гроб с телом курсанта погрузили в катафалк, позже его доставят на родину курсанта, во Львовской области, где он и будет похоронен.

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Напомним, что курсант пытался спастись из падающего Ан-26 и выпрыгнул с самолета. После падения он получил ожоги 90% тела и, несмотря на все усилия врачей, скончался на следующее утро.

Отметим, что проститься с остальными 25 погибшими родственники смогут лишь после завершения ДНК-экспертиз и опознания тел. Сейчас в Харькове находятся родственники 17 погибших, 28 сентября эксперты взяли у них образцы ДНК.

Напомним, что после трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

Новости "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.

Видео: ХС Харьков/Telegram

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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