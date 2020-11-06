В Харькове протестуют против карантинных условий

В Харькове, 6 ноября, работники развлекательных заведений и заведений общественного питания вышли на митинг под здание облгосадминистрации. Они выступают против карантинных условий.

Реклама

Основные требования пикетчиков следующие:

предоставить возможность выбирать время работы согласно формату заведения с обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности;

создать рабочую группу, которая разработает правила работы заведений общественного питания в условиях карантина;

снижение налоговой и коммунальной нагрузки на весь период карантина.

Напомним, врачи Харькова заявили о нехватке мест в реанимациях для больных коронавирусом. Врачи предупредили, что с темпами распространения инфекции вскоре могут не справиться.

В тренде В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробности

Ранее мы писали о том, что происходит в харьковской "инфекционке". Поступившие пациенты дышат в приемном отделении с помощью кислородного концентратора, пока не освободится койка.

Реклама

Кроме того, в Харькове заметили большую очередь из желающих сдать тест на COVID-19.

Видео: Telegram-канал/ТРУХА Харьков

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама