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В Харькове протестуют против карантинных условий

6 ноября, 10:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Митингующие требуют снижение налоговой и коммунальной нагрузки

В Харькове, 6 ноября, работники развлекательных заведений и заведений общественного питания вышли на митинг под здание облгосадминистрации. Они выступают против карантинных условий.

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Основные требования пикетчиков следующие:

  • предоставить возможность выбирать время работы согласно формату заведения с обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности;
  • создать рабочую группу, которая разработает правила работы заведений общественного питания в условиях карантина;
  • снижение налоговой и коммунальной нагрузки на весь период карантина.

Напомним, врачи Харькова заявили о нехватке мест в реанимациях для больных коронавирусом. Врачи предупредили, что с темпами распространения инфекции вскоре могут не справиться.

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Ранее мы писали о том, что происходит в харьковской "инфекционке". Поступившие пациенты дышат в приемном отделении с помощью кислородного концентратора, пока не освободится койка.

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Кроме того, в Харькове заметили большую очередь из желающих сдать тест на COVID-19.

Видео: Telegram-канал/ТРУХА Харьков

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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