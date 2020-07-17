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В Харькове провели рейд по ресторанам: нарушают ли там карантин

17 июля, 16:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

Проверка выявила, что правила выполняют лишь некоторые заведения

В Харькове снова прошел рейд по развлекательным заведениям, в ходе которого проверялось выполнение ими карантинных ограничений.

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Проверка проходила в ночь на 17 июля, а возглавила рабочую группу начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы Ирина Зубкова, сообщают "Харьковские известия".

Кроме того, в рейде принимали участие представители мэрии, Национальной полиции, а также журналисты.

"Нарушений масса: несоблюдение масочного режима посетителями и персоналом, нет информации об обязательной дезинфекции рук, нет также наклеек на полу для соблюдения дистанции между людьми. Также не проводится температурный скрининг, плохо работает вентиляция, многоразовая посуда не моется соответствующим образом", - сообщила Зубкова по итогам проверки одного из баров.

Администрации заведения вручили соответствующую справку, а полиция составила протокол. За несоблюдение карантинных мер владельцам бара предстоит заплатить штраф, ликвидировать нарушения и сообщить об этом рабочей группе – повторная проверка там пройдет через несколько дней. Если нарушения не будут устранены, суд будет принимать решение о закрытии заведения.

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"Наша задача – создать условия, чтобы не было массового скопления людей. Когда карантин был более строгим, уровень заболеваемости был ниже. Каждый житель должен соблюдать ограничительные меры, иначе мы не сможем завершить карантин, не сможем начать вовремя учебный год", - отметила Зубкова.

Всего в ходе рейда представители рабочей группы проверили восемь объектов общественного питания.

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"Некоторые … ответственно относятся к требованиям законодательства и решениям городской власти, а другие, невзирая на запрет, работают в ночное время, не соблюдают требования главного санитарного врача. После посещения кафе, баров, клубов и ресторанов, где сплошь нарушаются правила санитарии, человек может легко заболеть коронавирусом. Мы совместно с полицией будем и дальше проводить такие рейды", - заверила Зубкова.

Между тем, в Харьковской области уже третий день подряд фиксируют распространение коронавируса, которое не позволяет смягчить карантин.

По данным Минздрава, в регионе на 0,63% выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом: 16 июля, этот показатель превышал норму на 0,4%, 15 июля – на 0,19%, и лишь 14 июля этот показатель был ниже 11%, установленных, как минимальная норма.

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Остальные критерии по Харьковской области, которые необходимы для ослабления карантина — загруженность коек, охват тестированием и динамика роста заболеваемости – не выходят за установленные пределы.

Ранее мы сообщали, что в соседней, Донецкой области, коронавирусом заразился сотрудник ОГА. Контактных лиц отправили на самоизоляцию.

Какая ситуация с заболеваемостью в Одесской области – смотрите видео.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков проверка карантин рейд коронавирус запреты

Источник: Сегодня

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