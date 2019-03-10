В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу
Инцидент произошел на улице Гвардейцев Широнинцев
В Харькове вечером 9 марта произошел инцидент со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информацию о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев слышны выстрелы, копы получили около 21:00.
Прибывшие по вызову сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры.
К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а информацию об инциденте внесли в журнал Единого учета правонарушений.
Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.
Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".
Также мы писали о том, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Инцидент произошел в ночь на 28 февраля, когда работник управления превентивной деятельности, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой и один из них ударил его ножом в грудь..
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