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В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу

Сегодня, 11:15

Инцидент произошел на улице Гвардейцев Широнинцев

Фото: journalist.today.
Фото: journalist.today..
В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/167/f2a/5c4167f2aff53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/167/f2a/5c4167f2aff53.jpg Харьков Инцидент произошел на улице Гвардейцев Широнинцев

В Харькове вечером 9 марта произошел инцидент со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информацию о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев слышны выстрелы, копы получили около 21:00.

Прибывшие по вызову сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры.

К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а информацию об инциденте внесли в журнал Единого учета правонарушений.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

Также мы писали о том, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Инцидент произошел в ночь на 28 февраля, когда работник управления превентивной деятельности, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой и один из них ударил его ножом в грудь..

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Тег Харьков, стрельба, выстрелы

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