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В Харькове пьяный СБУшник устроил стрельбу в ночном клубе (фото)

3 сентября, 20:30

Руслан Ровик Руслан Ровик

Расследованием инцидента занялись следователи ГБР

В Харькове сотрудник Службы безопасности Украины открыл стрельбу в ночном клубе. Он сделал несколько выстрелов из травматического пистолета и ранил 30-летнего мужчину.

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Как сообщили в Государственном бюро расследований, консультант-эксперт СБУ был пьян, а инцидент произошел в ночь на 2 сентября.

Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело в ГБР. Позже в помещении был изъят пистолет "ПМ-Т", два магазина к нему, 13 патронов с резиновыми пулями и три гильзы от патрона.

Было открыто расследование по факту "хулиганства с применением огнестрельного оружия". Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Напомним, ранее в Одессе мужчина открыл огонь по шумным соседям. Конфликт, закончившийся стрельбой, возник из-за громкой музыки, пострадали два человека.

А в Киеве, возле станции метро "Левобережная", мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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Харьков СБУ стрельба ночной клуб сбушник

Источник: Сегодня

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