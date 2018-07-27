В Харькове водитель устроил гонки на детской площадке: появилось видео

В Харькове, где ранее 15 полицейских машин гнались за пьяным водителем, поздним вечером 26 июля автомобиль "Москвич" выехал на детскую площадку в районе ХТЗ и устроил там гонки. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает "Город Х".

"Залетел изначально во двор на детскую площадку, "ХТЗвский дрифт" устроил. Приехали полицейские, он заглушил мотор и начал рассказывать якобы не водитель, и за рулем в поддатом состоянии не был. Копы якобы уехали и, как оказалось, просто стали за углом дома. Этот шумахер, немного постояв, продолжил дальше свой полет", – говорится в сообщении.

После того как копы снова остановили машину, выяснилось, что у водителя есть проблемы с документами, в частности страховой полис на автомобиль просрочен.

На видео инцидента, которое пользователи разместили в интернете, видно, что у водителя есть признаки опьянения: невнятная речь и шаткая походка. Пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови мужчина отказался.

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Кроме того, по словам очевидцев, мужчина вместе с товарищами, которые находились в машине, распивал водку в машине прямо в присутствии полицейских. Подробности происшествия выясняются.

Стоит напомнить, что ранее харьковские копы подсчитали, что за шесть месяцев этого года в городе и области ими были задержаны 1700 пьяных водителей.

Также мы писали о том, как в Киеве водитель и пассажиры Opel ездили по городу пьяными, а когда их остановила полиция, устроили драку с копами.