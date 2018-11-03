В Харькове пьяный водитель влетел в авто полиции

Количество алкоголя в крови автомобилиста превышало норму более чем в семь раз

В субботу, 3 ноября, в Харькове водитель ВАЗ-2109 врезался в патрульный автомобиль Toyota Prius. Инцидент произошел около 08:00 на улице Харьковских Дивизий. Об этом, как передает NewsRoom, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как стало известно, водитель нарушил правила дорожного движения и создал опасность для пешеходов. Мужчина также проигнорировал требования правоохранителей остановиться, после чего врезался в патрульное авто.

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Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер обнаружил в его крови 1,44 промилле алкоголя.

Правоохранители составили на автомобилиста три админпротокола: за нарушение ПДД, невыполнение требования правоохранителей остановиться и вождение в нетрезвом виде. В дальнейшем все материалы будут переданы в суд.

Также ночью 9 октября на проспекте Победы в Киеве столкнулись Volkswagen Polo и полицейский Toyota Prius. Водитель Volkswagen двигался в средней полосе в сторону станции метро "Шулявская". Патрульный автомобиль начал обгонять Volkswagen по правой полосе. Авария произошла под мостом улицы Василенко, когда по неизвестным причинам Prius зацепил Polo, после чего Toyota занесло и она врезалась в отбойник.