В Харькове пьяный водитель врезался в легковушку и избил копа в больнице

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие. Как написала пресс-служба Нацполиции, в результате столкновения автомобилей Volkswagen и Daewoo Lanos 61-летний водитель "Ланоса" вылетел из машины. Пьяный 34-летний мужчина, управлявший Volkswagen, пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали прохожие.

Граждане вызвали медиков и полицию. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако 34-летний мужчина не шел на контакт с медиками, вел себя агрессивно, поэтому обоих пострадавших доставили в больницу в сопровождении патрульных.

Как написали в ведомстве, в приемном отделении пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения.

Правоохранители начали уголовное производство. Виновникам грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. Читайте подробнее о статистике ДТП в Украине и сколько людей погибло.

Кроме того, полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев года, сравнив ее со статистикой предыдущего года. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

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