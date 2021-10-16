В Харькове пять бойцовских собак разорвали хозяйку

В Харькове пять бойцовских собак породы мастиф загрызли пожилую хозяйку. Ее тело во дворе нашли соседка.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Трагедия произошла 16 октября около 17:00. Соседка погибшей заявила копам, что нашла тело 81-летней женщины, которую загрызли собаки. По адресу выезжали полицейские и следователи.
Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы. В Сети пишут, что это были собаки породы мастиф.
Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Что делать, если на вас нападает собака?
- Вооружитесь (сумка, зонт, ключи, палка, камни, бутылка) — все, что есть при себе и под рукой. Вполне возможно, что еще на этой стадии собака отступит.
- Не визжите на высоких нотах, отгоняйте собаку громко и уверенно.
- Никогда не следует нападать первым. Начинайте отступать спокойно и медленно. Никогда не поворачивайтесь к собаке спиной.
- Если собака все же бросилась — кидайте подобранный песок ей в глаза или нанесите удар в нос или глаза.
- Если это сделать не успели, попробуйте схватить собаку за задние лапы и как следует приложить об стену или асфальт.
- В случае если бороться с собакой вы не можете, закройте руками шею. Вероятнее всего собака будет атаковать руки, ноги и шею, однако только укус в шею может довести до летального исхода.
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