В Харькове пытались пожаром скрыть убийство

В квартире был найден труп с ножевым ранением

Фото: Pixabay

В Холодногорском районе Харькова вчера во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело 55-летнего погибшего хозяина.

При этом, как сообщает сайт Нацполиции, правоохранители нашли на теле погибшего телесные повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти.

Информация о пожаре в переулке Резниковском поступила 2 июля около 17:30.

Установлено, что до прибытия пожарных на вызов входные двери в квартиру были закрыты. По данным ГСЧС, хозяин заснул на горевшем диване. Однако эксперт обнаружил на теле умершего ножевое ранение межреберной области.

На месте происшествия. Фото ГСЧС.

Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей.

Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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