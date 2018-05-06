В Харькове пытались разрушить памятник Жукову

Вчера, 15:39

Мэр Харькова осудил это нападение, назвав вандалов "доморощенными декоммунизаторами"


Фото: Facebook Константин Кисиль

Фото: Facebook Константин Кисиль

Фото: Facebook Константин Кисиль

Сегодня ночью в Харькове вандалы попытались разрушить памятник Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну – попытались разрушить бюст Жукова", – написал политик.

Он добавил, что бюст на данный момент уже восстановили.

"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-"патриотам" испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", – добавил он.

Напомним, недавно в Мариинском парке вандалы повредили памятник генералу Ватутину. Красной краской была залита мемориальная табличка и сам постамент. Произошло это в пятницу, когда в парке собрались активисты, протестующие против возложения цветов у памятника представителями ветеранской организации.

Ранее сообщалось о том, что в Бабьем яру неизвестные вандалы повредили скорбный памятник, посвященный ромам, расстрелянным фашистами во время Второй мировой войны (только в сентябре 1941 года в урочище были расстреляны пять цыганских таборов).
Харьков, памятник, кернес, жуков

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