В Харькове пытались разрушить памятник Жукову
Мэр Харькова осудил это нападение, назвав вандалов "доморощенными декоммунизаторами"
Фото: Facebook Константин Кисиль
Фото: Facebook Константин Кисиль
Фото: Facebook Константин Кисиль
Сегодня ночью в Харькове вандалы попытались разрушить памятник Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.
"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну – попытались разрушить бюст Жукова", – написал политик.
Он добавил, что бюст на данный момент уже восстановили.
"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-"патриотам" испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", – добавил он.
Напомним, недавно в Мариинском парке вандалы повредили памятник генералу Ватутину. Красной краской была залита мемориальная табличка и сам постамент. Произошло это в пятницу, когда в парке собрались активисты, протестующие против возложения цветов у памятника представителями ветеранской организации.
Ранее сообщалось о том, что в Бабьем яру неизвестные вандалы повредили скорбный памятник, посвященный ромам, расстрелянным фашистами во время Второй мировой войны (только в сентябре 1941 года в урочище были расстреляны пять цыганских таборов).
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