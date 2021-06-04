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В Харькове распылили газ в школе: учеников эвакуировали (видео)

4 июня, 13:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На площади перед школой сейчас много детей – на место приехали полицейские, медики и спасатели

В Харькове неизвестный распылил перцовый баллончик в школе. Всех учеников и персонал вывели из здания.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

Отмечается, что инцидент случился в школе №153. Все дети находятся на площади перед школой.

На место уже прибыли полицейские, спасатели и бригада скорой помощи. Пока не известно, кто и зачем распылил газ.

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Напомним, ранее в Одессе ученик восьмого класса распылил газ из баллончика учительнице в лицо. Так парень ответил на замечание преподавателя. У женщины ожог роговицы глаза.

Также недавно в Киевской области поступило анонимное сообщение о минировании школы № 10 в городе Бровары. Всех учителей и детей эвакуировали.

О чем еще говорят в Украине 4 июня, узнайте из выпуска "Сегодня":

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