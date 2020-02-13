В Харькове расстреляли автомобиль: тяжело ранен мужчина (фото, видео)

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В Харькове неизвестные стреляли в автомобиль. В результате попали в мужчину, который находился внутри. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Мужчину с огнестрельным ранением доставили в 25-ю городскую клиническую больницу в Харькове. Сейчас он в тяжелом состоянии.

"Вызов был на улицу Луи Пастера. В 4:20 утра, кажется. Когда приехали на место через несколько минут, то выяснили, что друзья отвезли (раненого. – Ред.) самостоятельно в 25-ю больницу. Его прооперировали именно там", - сказал общественный директор Центра экстренной медицины катастроф Виктор Забашта.

Обстоятельства происшествия от официальных источников пока неизвестны. Однако пользователи в местных пабликах сообщают, что в человека в автомобиле выстрелил патрульный полицейский после того, как машина наехала на него. Видео раненого из больницы опубликовали в соцсетях. Также изложены запись, на которой видно отверстия в автомобиле, вероятно, от стрельбы и окровавленную одежду.

Напомним, в Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. Из-за стрельбы движение трамвая остановили, в вагонах повреждены стекла. Их отправили в депо для восстановления.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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