В Харькове расстреляли человека

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В Харькове на улице Танкопия, 7/1 произошла стрельба. По словам очевидцев, неизвестный застрелил из пистолета мужчину и сбежал.

"Стреляли с глушителем, 5-6 выстрелов. Информацию подтверждают наши источники, было убийство на Танкопия. Человек погиб на месте. Неизвестный киллер, около 30 лет, скрылся в сторону Олимпийской, был в черной куртке", – сообщает телеграмм канал "Харьков Live".

В пресс-службе полиции 057.ua подтвердили факт, что по данному адресу произошло происшествие и на месте работает следственно-оперативная группа. Также очевидцы в соцсетях сообщают, что погибший якобы может быть директором одного и харьковских кладбищ.

Как сообщал сайт "Сегодня", в городе Светловодск Кировоградской области было совершено двойное убийство, а преступник скрылся. Муж и жена, в возрасте 36 и 40 лет, погибли на месте.

А в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. Подробнее – смотрите в сюжете.

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