В Харькове расстреляли "Хама"
Пострадавший входит в группировку Жоры
Стал известно, кого ранили вчера вечером из огнестрела на парковке в Харькове.
По информации
Как сообщалось, стрельба произошла вечером 11 марта на Московском проспекте. Около 21:00 на парковке двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия в мужчину. В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с ранением грудной клетки госпитализировали в Институт общей и неотложной хирургии. Уголовное производство было открыто по статьям 15, 115 ("покушение на убийство").
По информации издания, пострадавший входит в группу Георгия Исакова, более известного как Жора. Последний в 2016 году сам стал жертвой покушения: тогда на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил (позже двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области). В мае 2018 года Исаков был задержан бойцами "Альфа" СБУ по подозрению в хранении боевого оружия.
Как сообщалось, в Харькове 9 марта пьяный стрелял с балкона.
Ранее в Харьковетяжело ранили офицера Департамента угрозыска Нацполиции.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове расстреляли "Хама"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночью в Харькове сожгли два автомобиля
Автомобили были припаркованный возле многоэтажного жилого дома