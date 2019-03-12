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В Харькове расстреляли "Хама"

Сегодня, 17:06

Пострадавший входит в группировку Жоры

Фото: journalist.today.
Фото: journalist.today..
В Харькове расстреляли "Хама" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/167/f2a/5c4167f2aff53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/167/f2a/5c4167f2aff53.jpg Харьков Пострадавший входит в группировку Жоры

Стал известно, кого ранили вчера вечером из огнестрела на парковке в Харькове.

По информации Newsroom, пострадавшим оказался гражданин Б., который в криминальных кругах имеет прозвище "Хам".

Как сообщалось, стрельба произошла вечером 11 марта на Московском проспекте. Около 21:00 на парковке двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия в мужчину. В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с ранением грудной клетки госпитализировали в Институт общей и неотложной хирургии. Уголовное производство было открыто по статьям 15, 115 ("покушение на убийство").

По информации издания, пострадавший входит в группу Георгия Исакова, более известного как Жора. Последний в 2016 году сам стал жертвой покушения: тогда на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил (позже двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области). В мае 2018 года Исаков был задержан бойцами "Альфа" СБУ по подозрению в хранении боевого оружия.

Как сообщалось, в Харькове 9 марта пьяный стрелял с балкона.

Ранее в Харьковетяжело ранили офицера Департамента угрозыска Нацполиции.

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Тег Харьков, парковка, стрельба, авторитет

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