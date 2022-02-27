В Харькове разбили еще одну колону техники РФ (видео)

Сегодня утром в Харьков зашла военная техника противника, которую уже встретили. А теперь появилось видео уничтоженной еще одной колонны броневиков РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов. Русня сдается в плен или разбегается после первых же выстрелов, как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам. Харьков – это наш Сталинград", – написал он.
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Ожесточенные бои за Украину
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.
А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелами, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.
В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.