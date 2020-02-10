В Харькове раздели и жестоко избили "зайца" в метро: видео

Иллюстрация

В Харькове на одной из станций метрополитена полицейский жестко задержал пассажира, который пытался проехаться "зайцем".

В одном из городских интернет-пабликов было опубликовано видео, сделанное очевидцами во время происшествия.

На кадрах съемки видно, как сотрудник полиции задерживает мужчину, применяя силу, причем в ходе борьбы он практически наполовину раздел молодого человека.

Реклама

В свою очередь, съемки пыталась остановить уборщица – она выбивала камеры из рук пассажиров, требуя, чтобы те перестали снимать. Люди, в свою очередь, заявили о своих правах на видеосъемку и продолжали требовать от копа остановиться.

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Напомним, что ранее в Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой. Так водитель такси отомстил "зайцу". Как выяснилось, пассажир пытался даром добраться с Бабурки до Малого рынка.

Напомним, не так давно в Николаеве таксист распылил в лицо полицейским газ и "прокатил" одного из них на капоте. Инцидент произошел на улице Адмиральской. Водитель утверждает, что полицейские беспричинно напали на него, а когда он сел в свою машину, начали силой вытаскивать его из салона, несколько раз ударили по лицу. Обоих копов с места происшествия скорая увезла в больницу.

Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама