В Харькове разоблачили телефонного афериста: из колонии "заработал" более 70 тысяч гривен

Мужчину, который отбывает срок в колонии на Донбассе, разоблачили харьковские копы

В Харькове разоблачили мужчину, который, отбывая срок в колонии на Донбассе, по телефону выманил у своих жертв более 70 тысяч гривен.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мошенник использовал схему "ваш сын попал в ДТП".

Заключенный звонил потенциальным жертвам и говорил, что их близкие попали в беду, а после этого требовал перечислить деньги. Поверив мошеннику, люди отдали ему почти 72 тысячи гривен.

24-летнему мужчине уже объявили о подозрении по статье "мошенничество, совершенное повторно". Полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Киеве была обнаружена новая схема мошенничества. Ловкачи выманивают деньги у консьержек. Доверчивым женщинам рассказывают трогательные истории. Жертвы и не замечают, как раскрывают кошельки.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, как аферисты выманивают персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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