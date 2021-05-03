В Харькове подростку оторвало пальцы: взорвался повербанк (обновлено)

Пострадавшего в результате жуткого несчастного случая доставили в больницу с контузией и ожогами лица и рук, но трагедии можно было избежать

В Харькове 14-летний парень остался без двух пальцев и получил ожоги лица и рук из-за взрыва повербанка. Портативный аккумулятор заряжался от сети и разорвался, когда подросток взял его в руки.

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Как такое могло произойти и можно ли было это предотвратить, выяснили новости "Сегодня".

Дома подросток был один, он вызвал скорую и его быстро доставили в больницу, но пальцы пришлось ампутировать. Правоохранители расследуют инцидент как травмирования по неосторожности.

"Ампутация двух пальцев и рваная рана левой кисти. Состояние средней тяжести. Доставлен в областную детскую больницу №1", – рассказал "Сегодня" директор харьковского Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Кстати, сначала сообщалось, что в руках у парня разорвалась петарда, однако позже выяснилось, что на самом деле это зарядное устройство.

"Было сообщение о том, что это мог быть повербанк, могла быть петарда. Но путем опроса родителей и их допроса стало известно, что именно во время зарядки повербанка произошел взрыв, когда ребенок взял его в руку", – рассказал Сергей Линник, заместитель начальника Харьковского райуправления милиции №1.

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Видео: Сегодня

Что говорят эксперты

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Среди основных причин, почему повербанки могут взорваться, эксперты называют некачественную технику, устарелость устройства или неправильное использование: оставляете повербанк незаряженным, занесли его с холода сразу в тепло или же он перегрелся на солнце.

Один из советов эксперта: заказывать зарядные устройства только проверенных брендов.

"Подделки чаще всего взрываются. Ему может быть и 2, и 3 года. Если он уже заряжает не так, как раньше заряжал – соответственно батарейки может быть вздутие, а когда вздутая происходят взрывы. Попользовался, и если он разрядился почти до конца, его надо ставить на зарядку. На полную зарядку. И оставлять его где-то до следующего использования", – советует специалист по обслуживанию и продаже техники Дмитрий Назарчук.

Мы также сообщали, что во Львовской области мужчина покончил с собой в парке с помощью петарды.

Напомним, в Донецкой области двое братьев 9 и 12 лет отравились самогоном, причем младший не смог сам дойти домой, прохожие нашли его на улице без сознания.