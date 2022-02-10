В Харькове рецидивист "заминировал" общежитие, где и сам живет

За такую "шутку" псевдоминеру грозит до 8 лет лишения свободы

Полицейские установили личность нарушителя / Коллаж "Сегодня"

В Харькове мужчина заминировал свое же жилье. После ложного сообщения о минировании общежития его сразу нашли полицейские. Теперь нарушителю грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Что известно

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в общежитии заложен тротил. Полицейские установили личность псевдоминера. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, который и раньше "минировал" развлекательные заведения города.

Псевдоминер находился на испытательном сроке до апреля 2022 года, но снова совершил аналогичное преступление.

Накажут ли шутника?

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленника задержали, и теперь он может лишиться свободы до 8 лет.

Под Киевом семилетний мальчик "заминировал" школу

26 января в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы заминирована частная школа. Полицейские немедленно эвакуировали 113 детей и 22 человека, находившихся в помещении школы.

"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что о заминировании сообщил 7-летний ученик школы. Парень объяснил, что таким образом решил подшутить", – говорится в сообщении полиции.

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Правоохранители провели с шутником профилактическую беседу. Ответственность за такое поведение ребенка будут нести родители.

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