В Харькове рецидивист "заминировал" общежитие, где и сам живет

В Харькове мужчина заминировал свое же жилье. После ложного сообщения о минировании общежития его сразу нашли полицейские. Теперь нарушителю грозит до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Что известно
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в общежитии заложен тротил. Полицейские установили личность псевдоминера. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, который и раньше "минировал" развлекательные заведения города.
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Псевдоминер находился на испытательном сроке до апреля 2022 года, но снова совершил аналогичное преступление.
Накажут ли шутника?
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали, и теперь он может лишиться свободы до 8 лет.
Под Киевом семилетний мальчик "заминировал" школу
26 января в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы заминирована частная школа. Полицейские немедленно эвакуировали 113 детей и 22 человека, находившихся в помещении школы.
"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что о заминировании сообщил 7-летний ученик школы. Парень объяснил, что таким образом решил подшутить", – говорится в сообщении полиции.
Правоохранители провели с шутником профилактическую беседу. Ответственность за такое поведение ребенка будут нести родители.