В Харькове ректор университета попался на взятке

В Харькове будут судить ректора и проректора одного из вузов – руководители университета попались на получении взятки в 300 тысяч гривен.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по факту получения неправомерной выгоды было открыто уголовное производство.
"Досудебным расследованием установлено, что ректор и проректор университета, пользуясь своим служебным положением, требовали и получили от частного предпринимателя 300 тысяч гривен неправомерной выгоде за заключение договора аренды помещений, которые находятся на балансе университета", - говорится в сообщении.
На данный момент обвинительный акт направлен в суд, продолжается расследование, которое ведут следователи Главного управления Нацполиции.
Напомним, ранее в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке.
Также в столице задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации и Киевсовета.
О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:
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