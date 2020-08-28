В Харькове ректор университета попался на взятке

Руководители вуза требовали деньги за заключение договора об аренде

В Харькове будут судить ректора и проректора одного из вузов – руководители университета попались на получении взятки в 300 тысяч гривен.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по факту получения неправомерной выгоды было открыто уголовное производство.

"Досудебным расследованием установлено, что ректор и проректор университета, пользуясь своим служебным положением, требовали и получили от частного предпринимателя 300 тысяч гривен неправомерной выгоде за заключение договора аренды помещений, которые находятся на балансе университета", - говорится в сообщении.

На данный момент обвинительный акт направлен в суд, продолжается расследование, которое ведут следователи Главного управления Нацполиции.

Напомним, ранее в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке.

Также в столице задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации и Киевсовета.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться