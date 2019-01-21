Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Харькова

В Харькове решили бороться с незаконным автодозвоном

Сегодня, 14:11

Харьковские власти решили "надоедать" звонками организаторам автодозвонов

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Android Authority
В Харькове решили бороться с незаконным автодозвоном //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b5/3f1/5c45b53f12514.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b5/3f1/5c45b53f12514.jpg Харьков Харьковские власти решили "надоедать" звонками организаторам автодозвонов

Власти Харькова будут бороться с незаконным размещением объявлений с помощью автодозвона. Во время заседания исполкома горсовета было принято решение о том, что владельцам номеров телефонов, которые указаны в объявлениях, будут "надоедать" постоянными звонками.

В мэрии убеждены, что этот способ – простой, но действенный. Все номера внесут в спецпрограмму автодозвона, которая в течение дня будет звонить по указанным номерам с обращением. Абоненту предложат убрать объявления и явиться в инспекцию по благоустройству для составления админпротокола.

"Таким образом, человек или явится к нам, или на его номер будет осуществляться постоянный автодозвон, блокируя тем самым телефон", – объяснила заместитель директора гордепартамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус.

В мэрии также напомнили, что расклеенные на стенах домов объявления не только портят внешний вид зданий, но и требуют ресурсов для удаления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотиков. А в Запорожье активисты совместно с молодежью закрасили несколько десятков настенных граффити с рекламой наркотиков. 

Харьков, реклама, телефоны

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове решили бороться с незаконным автодозвоном". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Козлова Оксана

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове под тяжестью снега рухнула крыша дома

Сегодня, 13:01

Здание боксерского клуба, в котором произошла авария, уже давно не эксплуатируется

Под Харьковом в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавший

Вчера, 11:35

Пострадавшего хозяина дома с травмами госпитализировали в больницу

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы