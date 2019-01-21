В Харькове решили бороться с незаконным автодозвоном

Харьковские власти решили "надоедать" звонками организаторам автодозвонов

Иллюстрация. Фото: Android Authority

В Харькове решили бороться с незаконным автодозвоном Козлова Оксана //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b5/3f1/5c45b53f12514.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b5/3f1/5c45b53f12514.jpg 2019-01-21T14:11:00+02:00 Харьков Харьковские власти решили "надоедать" звонками организаторам автодозвонов

Власти Харькова будут бороться с незаконным размещением объявлений с помощью автодозвона. Во время заседания исполкома горсовета было принято решение о том, что владельцам номеров телефонов, которые указаны в объявлениях, будут "надоедать" постоянными звонками.

В мэрии убеждены, что этот способ – простой, но действенный. Все номера внесут в спецпрограмму автодозвона, которая в течение дня будет звонить по указанным номерам с обращением. Абоненту предложат убрать объявления и явиться в инспекцию по благоустройству для составления админпротокола.

"Таким образом, человек или явится к нам, или на его номер будет осуществляться постоянный автодозвон, блокируя тем самым телефон", – объяснила заместитель директора гордепартамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус.

В мэрии также напомнили, что расклеенные на стенах домов объявления не только портят внешний вид зданий, но и требуют ресурсов для удаления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотиков. А в Запорожье активисты совместно с молодежью закрасили несколько десятков настенных граффити с рекламой наркотиков.

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АВТОР: Козлова Оксана Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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