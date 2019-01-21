В Харькове решили бороться с незаконным автодозвоном
Харьковские власти решили "надоедать" звонками организаторам автодозвонов
Власти Харькова будут бороться с незаконным размещением объявлений с помощью автодозвона. Во время заседания исполкома горсовета было принято решение о том, что владельцам номеров телефонов, которые указаны в объявлениях, будут "надоедать" постоянными звонками.
В мэрии убеждены, что этот способ – простой, но действенный. Все номера внесут в спецпрограмму автодозвона, которая в течение дня будет звонить по указанным номерам с обращением. Абоненту предложат убрать объявления и явиться в инспекцию по благоустройству для составления админпротокола.
"Таким образом, человек или явится к нам, или на его номер будет осуществляться постоянный автодозвон, блокируя тем самым телефон", – объяснила заместитель директора гордепартамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус.
В мэрии также напомнили, что расклеенные на стенах домов объявления не только портят внешний вид зданий, но и требуют ресурсов для удаления.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотиков. А в Запорожье активисты совместно с молодежью закрасили несколько десятков настенных граффити с рекламой наркотиков.
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