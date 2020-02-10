В Харькове резко изменится погода: чего ждать

Надо быть осторожными, ведь на улицах будет гололедица

/ Фото: Pixabay

В начале недели в Харькове будет облачно, сухая погода сменится осадками. Об этом сообщили на сайте Харьковского регионального центра гидрометеорологии.

Так, по информации синоптиков, в понедельник, 10 февраля, в области будет сухо, но на дорогах гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7 – 12 м/с, днем возможны порывы 15 – 20 м/с.

Температура воздуха днем будет достигать 0 – 5 градусов мороза. В областном центре температура воздуха днем составит 2 – 4 градуса мороза.

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Во вторник, 11 февраля, станет немного теплее, однако будут осадки. На улице будет облачная погода, выпадет мокрый снег. Но дорогах нужно быть осторожными: сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, 15 – 20 м/с.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью составит 2 – 7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла.

Напомним, мы писали, что несмотря на возвращение дневных "плюсов" – а будет доходить до +8 – местами в Украине все еще ожидаются трескучие ночные морозы до -16.

Новости "Сегодня" также публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

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