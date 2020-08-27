В Харькове "риэлторы" предлагали в аренду несуществующие квартиры

Мошенники сумели выманить около 900 тысяч гривен

В Харькове полицейские разоблачили четверых "риелторов", которые давали объявления об аренде недвижимости и обманом выманивали деньги.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, четыре женщины за период с апреля 2017 года по февраль 2020 года выманили почти 900 тысяч гривен.

Оказалось, что девушки в возрасте от 21 до 29 лет публиковали в интернете объявления о сдаче в аренду недвижимости. Они приглашали клиентов в офис и уговаривали их заплатить часть суммы.

После этого они предлагали подписать договор о предоставлении информационных услуг. В случае отказа несостоявшихся "клиентов" выгоняли, но деньги не возвращали.

Копы выяснили причастность харьковчанок к 141 эпизоду, связанному с арендой недвижимости. Подозреваемым инкриминируют обвинения по статьям "мошенничество" и "грабеж", которые предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет.

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Ранее мы сообщали, что в Украине активизировались "черные" риелторы и нотариусы.

Также напомним, в Харькове разоблачили "черных риелторов". На сделках с недвижимостью злоумышленники завладели более пятью миллионами гривен.

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