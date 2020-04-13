В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализировали 11-месячную девочку

В Харькове с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали 11-месячную девочку. Ребенок сейчас находится в реанимации, сообщили в местной облгосадминистрации.
Как выяснилось, недавно девочка вместе с мамой приехали из Киева. Ребенка лечат в областной детской инфекционной больнице. Вместе малышкой в больнице находится ее мать – ее тоже проверят на коронавирус.
"Также установлено два контактных лица", – отметили в ОГА.
На данный момент в Харьковской области коронавирус подтвердили у 11 человек. Инфицированные были обнаружены в:
- Харьков – восемь случаев;
- Лозовский район – два случая;
- Балаклийский район – один случай.
Всего с начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений на коронавирус.
Напомним, за последние сутки в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. На данный момент инфекцию в стране подтвердили у 3102 человек.
Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.
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