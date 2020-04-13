Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализировали 11-месячную девочку

13 апреля, 14:12

Тина Наринецкая

COVID-19 в регионе подтвердили уже у 11 человек

В Харькове с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали 11-месячную девочку. Ребенок сейчас находится в реанимации, сообщили в местной облгосадминистрации.

Как выяснилось, недавно девочка вместе с мамой приехали из Киева. Ребенка лечат в областной детской инфекционной больнице. Вместе малышкой в больнице находится ее мать – ее тоже проверят на коронавирус.

"Также установлено два контактных лица", – отметили в ОГА.

Реклама

На данный момент в Харьковской области коронавирус подтвердили у 11 человек. Инфицированные были обнаружены в:

  • Харьков – восемь случаев;
  • Лозовский район – два случая;
  • Балаклийский район – один случай.

В тренде
На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Всего с начала эпидемии в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений на коронавирус.

Напомним, за последние сутки в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. На данный момент инфекцию в стране подтвердили у 3102 человек.

Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков ребенок эпидемия девочка коронавирус подозрение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреляУкраина
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
В Харькове взорвали банкомат с 2 миллионами гривен: фото, видео
В Харькове взорвали банкомат с 2 миллионами гривен: фото, видеоХарьков
Жуткое ДТП со скорой в Харькове: много погибших и раненых (фото и видео)
Жуткое ДТП со скорой в Харькове: много погибших и раненых (фото и видео)Харьков
Ужесточение карантина: Кабмин разъяснил ограничения
Ужесточение карантина: Кабмин разъяснил ограниченияУкраина
В Харькове снова открылись рынки: как торгуют во время карантина (фото)
В Харькове снова открылись рынки: как торгуют во время карантина (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...