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В Харькове с поличным поймали женщину-наркодилера: появились фото

14 ноября, 13:50

Теперь преступнице грозит до 10 лет за решеткой

Борьба с торговлей наркотиками продолжается в Харькове – во время личной встречи с покупателем задержали женщину-дилера.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, женщина продавала в городе метадон. Кроме того, копы разоблачили ее сообщника – 53-летнего жителя села Липцы. Дома у задержанных копы провели обыски – там нашли метадон, мобильные телефоны, сим-карты и электронные весы.

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Мужчину и женщину уже задержали. Сейчас копы ищут источник и канал поставки метадона и преступные связи фигурантов.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы писали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.

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