В Харькове садоводы-партизаны изготавливают зеленые "бомбы"

Что и где сеять - каждый партизан решает сам

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Их оружие – семена и саженцы. Их цель – озеленить весь город. По Украине распространяется партизанское садоводство. "Сегодня" проникли в подполье, чтобы обо всем разузнать.

Глина или земля, немного воды и семян – Ольга наспех показывает, как делать "зеленые" бомбы. Это главное оружие подпольных озеленителей.

Партизанское садоводство – неформальное движение, зародившееся полвека назад, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии крупных городов.

"Коммунальные службы озеленяют лишь центральные парки, центральные районы. И на периферию обычно редко доходит их внимание. Но там тоже людям хочется жить в красоте, в цветах, в зелени. И поэтому – там где пустырь, там где какие-то участки, которые сложно обрабатывать – для таких мест отлично подойдет партизанское озеленение, "семенные бомбы", – говорит Ольга Лакиза, зеленый партизан / подпольный озеленитель / жительница Харькова.

Для изготовления "бомб" берут простые и неприхотливые растения.

"Бомбочки" размером с небольшую сливу должны как следует просохнуть. Разбрасывать же их можно будет, когда температура воздуха понизится до плюс 5 градусов.

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Что и где сеять – каждый партизан решает сам. Анна взялась за участок, мимо которого ежедневно водит в садик дочь.

Цветы, которые замерзают зимой, такие как бархатцы, лучше сеять в марте. Когда снег будет таять, комки глины будут распадаться, и семена, спрятанные внутри, прорастут.

"Есть места, где дикий сад более уместен, чем какие-то ухоженный клумбочки, на которые нужно тратить ресурс времени и материальный ресурс. Зачем, если это может само. В природе очень много красивого", – делится Анна Клембек, участница движения.

Несмотря на свое название, прятаться зеленым подпольщикам не приходится. Наоборот, говорят, они готовы передавать знания и "эко-бомбы" всем.

А тем временем, городское фермерство активно развивается в Европе. Огурцы, перец, помидоры и еще с десяток видов салатов выращивают прямо на крыше офисного центра. Это место меняет представление о том, как может выглядеть ферма.

Апервую в мире плавучую ферму – коровник на воде – запустили в Нидерландах. Ее площадь составляет 900 квадратных метров, и этого места достаточно для жизни 32 животных. Так, система опреснения морской воды обеспечивает коров питьем, а солнечные батареи дают электричество от энергии солнца. В частности, работают доильные аппараты и даже щетки для чистки животных.

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