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В Харькове сбежал пациент психбольницы с коронавирусом: подробности

17 апреля, 10:17

Тина Наринецкая

Зараженного мужчину уже нашли

В Харькове из областной инфекционной больницы сбежал зараженный коронавирусной инфекцией мужчина. В это медучреждение пациента только недавно перевезли из психбольницы.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 16 апреля. В инфекционную больницу 34-летнего больного привезли с воспалением легких.

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Копы сразу же бросились на поиски зараженного. Его местонахождение полицейским удалось установить оперативно, за несколько часов. Мужчину нашли дома у его матери. Женщина по телефону рассказала полицейским, что ее сын находится дома.

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"Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу", – добавили в полиции.

Напомним, ранее из Александровской больницы в Киеве сбежала 39-летняя пациентка, инфицированная коронавирусом. Женщина 23 марта вернулась в Украину из Бельгии, где была на заработках. После побега ее принудительно госпитализировали в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу.

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Отметим, что в Украине снова возросло число зараженных коронавирусом – COVID-19 подтвердили у 4662 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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