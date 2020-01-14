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В Харькове СБУ перехватила крупную контрабанду наркотиков: задержан иностранный студент

14 января, 03:02

Силовики блокировали масштабную контрабанду наркотиков и психотропов из Евросоюза

/ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Харькове масштабную партию контрабандных наркотиков и психотропных веществ из Европейского Союза.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что контрабандные поставки наладил гражданин одной из стран ЕС, который учится в украинском университете.

По данным СБУ, иностранец также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей. Перемещение партий амфетамина, мефедрона, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.

Силовики задержали подозреваемого во время сбыта очередной партии психотропных веществ за 200 тысяч гривен. У злоумышленника изъяли полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.

Иностранцу уже сообщили о подозрении по статьям "контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах" и "сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Харьков СБУ наркотики студент контрабанда амфетамин экстази ЛСД

Источник: Сегодня

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