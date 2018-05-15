В Харькове СБУ перекрыла канал продажи оружия с Донбасса

Сегодня, 11:09

С поличным были задержаны двое мужчин

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный сбыт оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения боевых действий. Об этом сообщили в пресс-центре ССБУ.

По данным спецслужбы, двое местных жителей продавали на территории региона патроны к автомату и пулемету Калашникова, самозарядному карабину Симонова, а также боевые гранаты.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации злоумышленниками оружия представителям криминальных кругов", – уточнили в пресс-центре.

С поличным на продаже боеприпасов попались двое мужчин, которые пытались продать гранаты Ф-1 и РГД-5, а также патроны калибра 7,62 мм. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Харьковской области СБУ пресекла деятельность агентов российских спецслужб. Правоохранители задержали трех участников агентурной сети, среди которых офицер Нацполиции.

Также мы писали о том, как в Харькове разоблачили "реабилитационный центр", где 230 наркоманов за немалые деньги "лечились" с помощью карцера и молитвы.
Харьков, оружие, сбу, Донбасс, боеприпасы

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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